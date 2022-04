Betis : Nabil Fekir juge sa saison

Nabil Fekir vit actuellement sa meilleure saison depuis son arrivée au Betis en 2019. Auteur de 6 buts et 6 passes décisives en championnat, son impact sur le jeu de son équipe ne se limite pas aux statistiques, puisqu'il est clairement l'un des artisans principaux de la très bonne saison de son club, actuel 5e du championnat d'Espagne.

Au micro de beIN Sports, il est revenu sur son adaptation facile en Andalousie :« s'adapter ici n'a pas été compliqué. Moi, sur le terrain, je vais tout donner, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui ne fait pas semblant. Et ici, c'est ce qu'ils demandent. Je joue, je prends du plaisir, on a la chance d'avoir de bons résultats. C'est ma meilleure saison ici. Tout va bien. Tout le monde me donne de la confiance. Et je ne vais pas vous le cacher, ça aide beaucoup.»