Équipe de France : Rayan Cherki ne s’épanouit toujours pas avec Zidane

Zinedine Zidane lui a donné les clés, Rayan Cherki n’a pas encore totalement ouvert la porte. Titulaire face à l’Italie, vendredi soir au stade de France, le milieu de Manchester City, crédité d’un 5 par la rédaction FM, a, en effet, livré une prestation en demi-teinte, entre quelques éclairs de son talent et une influence encore trop intermittente. Installé une nouvelle fois dans un rôle de relayeur, l’ancien Lyonnais a fait preuve d’un certain déchet technique. Une soirée à l’image des Bleus, dominateurs dans le jeu mais longtemps en difficulté pour réellement déséquilibrer le bloc italien.

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Pour autant, tout n’est pas à jeter. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Cherki a notamment été impliqué sur l’ouverture du score. Après avoir obtenu la faute à l’origine du coup franc, le crack de 23 ans a intelligemment décalé le ballon pour Michael Olise, qui a envoyé une magnifique frappe dans la lucarne à la 55e minute de jeu. Une séquence qui illustre les qualités techniques et la capacité du joueur à créer des différences, même lorsqu’il peine à peser de manière régulière sur une rencontre.

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Un impact offensif moindre

Malgré cette prestation encore perfectible, Zinedine Zidane a lui décidé de continuer de lui témoigner une vraie confiance. «Je compte sur tout le monde, j’ai des joueurs de grande qualité et Rayan en fait partie, je suis content de son match ce soir (vendredi, ndlr)», lançait l’ex-technicien du Real Madrid au coup de sifflet final. Titulaire en Turquie, puis utilisé dans le même rôle en Belgique avant de retrouver le onze face à l’Italie, Cherki semble ainsi clairement faire partie des plans du sélectionneur.

Avant de retrouver la Belgique, lundi soir, le bilan du natif de Lyon reste malgré tout contrasté. Si son adaptation à ce rôle de milieu relayeur se poursuit, l’international français (17 sélections, 2 buts) doit encore gagner en régularité. Convaincu que son profil peut devenir précieux pour les Bleus, Zidane semble, de son côté, prêt à lui donner des minutes de jeu. À Cherki désormais de transformer cette confiance en davantage de constance et de peser plus régulièrement sur les rencontres. Une mission qui débutera, dès lundi, avec un dernier choc face à la Belgique.