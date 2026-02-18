L’Argentine vole au secours de sa pépite Gianluca Prestianni

Le choc entre Benfica et Real Madrid restera dans les annales de cette Ligue des Champions pour bien plus que son score final (0-1). Au cœur de la tempête, le jeune Argentin, Gianluca Prestianni, a été accusé par Vinicius Jr d’insultes racistes à la suite du but brésilien à la 50e minute. Alors que le Real Madrid célébrait son avantage, Prestianni, se couvrant la bouche avec son maillot, a été impliqué dans une altercation qui a provoqué l’interruption du match pendant près de dix minutes, sous l’œil attentif de l’arbitre François Letexier et de la VAR, incapable de confirmer l’accusation. L’incident a rapidement pris une dimension médiatique et disciplinaire, transformant un simple barrage en véritable scandale européen.

Face à la tempête, Prestianni a utilisé ses réseaux sociaux pour sortir du silence et contester fermement les accusations. Comme le rapporte Olé !, il a déclaré : « Je veux clarifier qu’à aucun moment je n’ai proféré d’insultes racistes à l’encontre de Vinicius Junior, qui a malheureusement mal interprété ce qu’il croit avoir entendu. Jamais je n’ai été raciste et je regrette les menaces que j’ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid ». Le joueur a également précisé devant l’arbitre avoir dit « frère, frère » et non « singe », comme l’avait interprété le Brésilien, insistant sur le malentendu qui a déclenché la controverse. Face à l’avalanche de commentaires hostiles sur ses publications Instagram, il a pris la décision de fermer les commentaires pour se protéger et se retirer de la scène médiatique immédiate.

«Hermano» au lieu de «mono» ?

La presse argentine s’est rapidement mobilisée pour soutenir son jeune joueur. TyC Sports souligne que « la VAR n’a pas pu confirmer l’agression présumée, et l’arbitre s’est contenté d’un avertissement », tandis que les images montrent que Prestianni s’était couvert la bouche, rendant impossible toute vérification des paroles exactes. Pour Clarín, « tous les regards étaient tournés vers Prestianni », critiquant l’acharnement des joueurs madrilènes et notant que Mbappé lui-même a qualifié l’Argentin de « putain de raciste » face à face, réclamant sa suspension en Ligue des Champions. Le quotidien insiste sur la complexité de la situation, où la preuve vidéo et audio manque, et sur le fait que le jeune Argentin a été confronté à une véritable tempête médiatique et sportive en quelques minutes.

Le club portugais Benfica a immédiatement pris la défense de son joueur, publiant un message et une vidéo visant à démontrer que la distance et la situation rendaient impossible pour les joueurs du Real Madrid d’entendre clairement les paroles de Prestianni. Comme le note OLE !, Prestianni « a été le protagoniste de l’un des moments les plus intenses de cette édition de la Ligue des Champions », et la défense argentine de sa pépite traduit la volonté de protéger un jeune talent confronté à un scandale aux dimensions européennes, alors que l’UEFA devra désormais décider s’il y aura des sanctions disciplinaires ou si le malentendu sera reconnu.