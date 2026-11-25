Provisoirement détrôné par le Real Madrid en tête du classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain voudra récupérer la première place à l’occasion de la réception de l’AS Roma (23e). Un rendez-vous européen aguicheur face à l’équipe très joueuse de Gian Piero Gasperini, deuxième du classement de Serie A. Mais ce match, c’est aussi celui des grandes interrogations du côté des Rouge et Bleu.

La suite après cette publicité

En priant pour que l’hécatombe cesse, les joueurs de Luis Enrique abordent désormais le restant de leur campagne européenne privés de deux éléments essentiels : Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, tous les deux victimes d’une rupture des ligaments croisés et forfait pour le reste de la saison. Paris saura-t-il se montrer aussi performant sans ses deux ailiers pour espérer remporter une troisième Ligue des Champions consécutive ? Il est encore trop tôt pour le savoir et tous les regards sont tournés vers le technicien ibérique. Comment va-t-il pallier ces absences ?

Godts pour faire oublier Doué ?

Pour la rencontre de ce soir, Luis Enrique devrait faire dans le classique. À savoir un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages, et une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes. Un cran plus haut, on ne change pas le traditionnel milieu Vitinha-João Neves-Fabián Ruiz. Enfin, les absences de Doué et de Kvaratskhelia devraient être compensées par Mika Godts et Ferran Torres, tandis qu’Ousmane Dembélé serait chargé du poste d’avant-centre.

La suite après cette publicité

Le PSG va-t-il battre facilement l'AS Roma même sans Doué ni Kvaratskhelia ? Oui, le PSG dispose de remplaçants de luxe avec Mika Godts et Ferran Torres. Oui, de toute façon ce sont les milieux et les latéraux qui font la différence au PSG. Non, le PSG va batailler. Godts est encore trop tendre, Torres et Dembélé trop maladroits. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En face, malgré l’armada parisienne, Gasperini ne devrait pas chambouler le visage d’une équipe si séduisante en championnat. Dans un 3-4-2-1, Svilar gardera le but. Devant lui, Mancini, Ndicka et Hermoso formeraient le trio défensif — pas de Balerdi a priori. Molina et Wesley devraient jouer les pistons, tandis que le duo Cristante-Koné assurerait le secteur de la récupération. Enfin, Dybala et Soulé seraient chargés d’alimenter le serial buteur Malen en attaque.