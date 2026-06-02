Arne Slot a déjà trouvé un nouveau club, ça brûle entre Ibrahima Konaté et le Real Madrid

Slot vers un rebond en Italie

À peine après avoir quitté Liverpool, Arne Slot risque de retrouver un banc assez rapidement. En accord avec Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimović s’active en coulisses pour mener à bien la révolution de l’AC Milan. Le Suédois pousse avec insistance pour installer le Néerlando-Britannique sur le banc et Ramon Planes au poste de directeur sportif. Après avoir officiellement fait ses adieux à Liverpool, Slot est très emballé par ce défi en Serie A et l’influent agent Rafaela Pimenta, proche d’Ibrahimović, joue un rôle clé pour faciliter cette double arrivée. Cette piste orchestrée par Zlatan s’oppose à un autre courant interne qui privilégie de son côté, les profils de Ralf Rangnick et d’Oliver Glasner.

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Porte ouverte pour Konaté au Real

La campagne électorale du Real Madrid sert de tremplin au marché des transferts sous l’impulsion de Florentino Pérez. Si l’actuel président est réélu le 7 juin, le retour de José Mourinho sur le banc sera officialisé, explique Sport. De plus, le club madrilène a très bien avancé sur la signature d’Ibrahima Konaté. Le défenseur français arriverait libre de Liverpool pour pallier le départ programmé de David Alaba et renforcer une défense fragilisée. S’il s’engage, Konaté rejoindra ainsi la colonie française déjà composée de Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Camavinga. De son côté, AS titre : « Konaté, prochain transfert », signe que le dossier prend de l’ampleur entre les deux parties.

Pep Guardiola dit non au club de Messi

En Angleterre, le Mirror, explique que Pep Guardiola va snober l’offre de David Beckham et l’Inter Miami. Le copropriétaire de la franchise de MLS avait fait de l’ancien coach de Manchester City sa priorité absolue pour remplacer Javier Mascherano. Cette signature aurait permis des retrouvailles avec Lionel Messi, mais le technicien espagnol refuse un retour immédiat sur un banc de touche. Déterminé à prendre une année sabbatique pour se ressourcer, Guardiola ne compte même pas se déplacer pour la Coupe du monde cet été. De plus, il privilégie désormais un défi à la tête d’une sélection nationale lors de son retour, ce qui n’a pas échappé à la fédération anglaise.