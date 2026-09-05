Ligue 2 : Metz corrige Rodez avec un triplé de Fall, Guingamp accroche Reims sur le fil

Relégué en Ligue 2 la saison passée, le FC Metz a signé une prestation convaincante face à Rodez (4-1). Les Grenats ont rapidement pris les devants grâce à Pape Moussa Fall, avant de voir les Ruthénois égaliser à la 35e minute. Jessy Deminguet, servi par Téji Savanier, a ensuite redonné l’avantage aux Messins, avant que Fall ne frappe de nouveau juste avant la pause. L’attaquant sénégalais s’est finalement offert un triplé en seconde période, confirmant son excellent début de saison avec Metz : déjà 5 buts en Ligue 2 pour lui.

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Dans l’autre choc de l’après-midi, le Stade de Reims et Guingamp se sont quittés sur un nul spectaculaire (2-2). Les Bretons ont d’abord ouvert le score par Stanislas Kielt, avant que Yaya Kader Fofana ne signe un doublé en l’espace de deux minutes pour permettre aux Rémois de renverser la rencontre. Guingamp a toutefois arraché l’égalisation en fin de partie grâce à une superbe réalisation de Brandon Bokangu, sur un service de Koffi. Un point qui permet aux Guingampais de repartir avec un résultat positif, tandis que Reims reste bien placé au classement, à la 3e place devant Metz.