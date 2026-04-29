PSG : Luis Enrique a appelé Julian Alvarez

«Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon. » Hier après-midi, en conférence de presse, Diego Simeone a reconnu face à la presse que Julian Alvarez attise les convoitises. Le PSG fait partie des clubs intéressés par l’Argentin. Ce mercredi, El Chiringuito dévoile de nouvelles informations sur le sujet.

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«Mikel Arteta, Luis Enrique et Hansi Flick ont parlé avec Julian Alvarez», a révélé un journaliste présent en plateau. Le coach parisien a donc échangé avec l’Araignée, comme il le fait à chaque fois avec des recrues potentielles. Mais pour enrôler le champion du monde 2022, Paris et les autres clubs devront être convaincants. Les Colchoneros ne sont pas vendeurs pour le moment. Mais El Chiringuito ajoute qu’ils commenceront à écouter les offres à partir de 150 M€. Paris est prévenu…