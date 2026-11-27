Le Mondial 2030 s’est invité dans le débat politique espagnol, mais pas uniquement pour des raisons sportives. Santiago Abascal, président du parti Vox, a vivement critiqué la candidature commune de l’Espagne, du Portugal et du Maroc pour l’organisation de la compétition, rapporte Marca. Alors que le sujet de la finale était abordé lors d’un débat entre responsables politiques, le dirigeant espagnol a dénoncé toute collaboration avec le royaume marocain, en faisant référence aux tensions autour de Ceuta et de la souveraineté espagnole. « Une Coupe du monde avec Ceuta envahie. L’Espagne ne peut pas collaborer avec le Maroc dans ces circonstances », a-t-il lancé. Des propos particulièrement virulents qui ont rapidement fait basculer la discussion sur le terrain diplomatique.

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Cette sortie est intervenue après une question d’Alberto Núñez Feijóo, chef du Parti populaire, qui souhaitait savoir si ses adversaires soutenaient l’idée d’organiser la finale du tournoi en Espagne. Pedro Sánchez s’est montré favorable à cette perspective, allant même jusqu’à évoquer le stade Santiago Bernabeu pour accueillir l’événement, malgré sa préférence personnelle pour l’enceinte de l’Atlético de Madrid. Santiago Abascal a, lui, refusé de dissocier le projet sportif des relations entre Madrid et Rabat. Le patron de Vox a ainsi défendu sa position au nom de « la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des intérêts de l’Espagne ». Une prise de position qui illustre les tensions politiques entourant déjà l’organisation du Mondial 2030.