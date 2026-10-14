PSG : la machine Maghnes Akliouche est bien lancée !

Maghnes Akliouche est en train de changer de dimension au Paris Saint-Germain. Quelques jours après avoir inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs face au Mans (3-1), samedi dernier, l’ancien Monégasque a confirmé tout son potentiel ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester City. Titularisé à la surprise générale par Luis Enrique pour ce premier grand choc européen de la saison, l’attaquant parisien a répondu présent en signant une nouvelle prestation de grande qualité, ponctuée d’un but "gag" après l’intervention ratée de Gianluigi Donnarumma. Dans une rencontre spectaculaire, Akliouche a surtout démontré qu’il pouvait se montrer décisif lorsque le niveau d’exigence s’élevait et que les grandes soirées européennes réclamaient du talent, de l’audace et du sang-froid. Une montée en puissance qui avait déjà été amorcée face au Mans, où Akliouche avait profité de sa titularisation pour se distinguer par sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à évoluer à différents postes offensifs.

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Une titularisation surprise

Son but à la 68e minute de jeu avait d’ailleurs récompensé une prestation convaincante, tout en permettant au PSG de sceller son succès. Mais au-delà de cette réalisation, c’est surtout l’impression laissée par le joueur qui avait marqué les esprits. Après la rencontre, Luis Enrique n’avait ainsi pas caché son enthousiasme au moment d’évoquer sa recrue : «pour moi, Maghnes a été le meilleur joueur, ou l’un des meilleurs, de ce match. Il a tout». L’entraîneur espagnol avait également insisté sur sa polyvalence, sa technique et ses qualités physiques, allant jusqu’à reconnaître avoir été agréablement surpris par ce qu’il avait observé. Des mots forts qui témoignaient déjà de la confiance grandissante du technicien envers son joueur. Face à Manchester City, Luis Enrique a donc décidé de transformer ces premiers signaux positifs en véritable choix fort. Pour ce rendez-vous européen majeur à l’Etihad Stadium, le natif de Gijon a, en effet, préféré titulariser Akliouche à Khvicha Kvaratskhelia, pourtant particulièrement performant lors de la précédente campagne continentale du club. Une décision loin d’être anodine, qui illustre la place que le jeune attaquant est en train de gagner dans la hiérarchie offensive parisienne.

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Aligné aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Akliouche a bénéficié d’une occasion idéale pour démontrer qu’il pouvait s’intégrer aux exigences du jeu parisien tout en apportant sa propre créativité. En lui accordant sa confiance dans un tel contexte, Luis Enrique a envoyé un signal clair : les performances et le profil d’un joueur peuvent primer sur son statut ou sur la concurrence, à condition de répondre aux attentes sur le terrain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Akliouche a saisi cette opportunité avec brio. Son but inscrit face aux Citizens, sur une frappe lointaine remarquable, a illustré sa capacité à faire la différence individuellement dans une rencontre de très haut niveau. Au-delà de cette action décisive, sa prestation a aussi confirmé les promesses entrevues contre Le Mans, donnant davantage de crédit aux compliments formulés par Luis Enrique quelques jours plus tôt. Crédité d’un 7,5 par notre rédaction, l’ancien Monégasque s’est globalement distingué dans son travail de harcèlement sur le porteur de balle et sa disponibilité constante pour ses coéquipiers.

Akliouche est aux anges

Présent sur la construction des premier et troisième buts, le gamin de Tremblay-en-France ne pouvait finalement que savourer au coup de sifflet final. «C’est une très bonne semaine, surtout deux victoires aussi, c’est surtout ça que je retiens, c’est bien. On savait qu’aujourd’hui c’était un grand rendez-vous, qu’il fallait gagner ici avec un très beau stade, une très belle ambiance, on avait à coeur de répondre présent», notait l’intéressé en zone mixte. Relancé sur la physionomie de ce choc XXL, Akliouche a, à l’instar de son coach, reconnu le double visage du club de la capitale. «On est très bien rentrés dans ce match, on a réussi à marquer, à concrétiser nos occasions, après la deuxième mi-temps c’était un peu plus compliqué, l’adversaire a poussé aussi mais la finalité c’est qu’on est content de gagner ce match et on va essayer de s’améliorer de jour en jour». Sourire aux lèvres, il a également profité de l’occasion pour revenir sur la confiance témoignée par son entraîneur

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«J’étais très heureux (d’être titulaire), impatient de débuter et surtout l’envie et cette hargne de gagner le match. Je suis là pour ce genre de rendez-vous, il y aura encore énormément de matchs et d’occasions d’être à la hauteur du rendez-vous. Je n’ai pas vu les déclarations du coach après Le Mans mais ce que je peux dire c’est que le coach est très présent pour moi, que ce soit lui ou son staff, ils me donnent beaucoup de confiance et ça c’est très important». Et d’ajouter : «ce n’est que du plaisir au PSG avec un coach qui nous fait jouer, des joueurs qui jouent au foot, c’est plus simple pour jouer au ballon. J’essaie de répondre présent, d’aider l’équipe que ce soit par des buts ou dans le jeu. Je n’ai rien débloqué mais pouvoir marquer son premier but avec son nouveau club, ça fait du bien et maintenant j’ai juste à coeur de continuer et de donner le maximum de moi-même». Une chose est certaine : en l’espace de quelques jours, le Parisien a marqué des points précieux et prouvé qu’il pouvait répondre présent lorsque les projecteurs se braquent sur les plus grandes affiches européennes.