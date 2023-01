La Super Ligue prépare un nouveau projet XXL

La Super Ligue n’est pas morte. Née le 18 avril 2021, ce projet avait pour but de créer une nouvelle compétition européenne réunissant les plus grosses écuries du Vieux Continent. «Douze des clubs les plus importants d’Europe annoncent aujourd’hui avoir trouvé un accord pour la création d’une nouvelle compétition : la Super League. L’AC Milan, Arsenal, l’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, le FC Internazionale Milano, la Juventus FC, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid CF et Tottenham ont rejoint en tant que clubs fondateurs. Trois autres clubs seront invités à se joindre avant la saison inaugurale qui débutera dès que possible», pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

La suite après cette publicité

Trois jours plus tard, la majorité des clubs avaient quitté le projet quasiment mort-né. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont les seuls à être restés. Pratiquement deux ans après son lancement, la Super Ligue n’a toujours pas vu le jour. Mais les membres fondateurs espèrent toujours réussir à la lancer. Ce, malgré la perte d’Andrea Agnelli, qui a toujours poussé pour que ce projet puisse aboutir. Mais le désormais ex-président de la Juve n’est plus là et il a d’autres chats à fouetter, lui qui est visé par une enquête en Italie. Autre problème pour la Super Ligue, elle a perdu une bataille importante face à l’UEFA.

À lire

Javier Tebas vide son sac sur la Super Ligue

Une nouvelle version de la SL

Opposée à ce projet depuis toujours, l’instance dirigeante du football européen a vu l’avocat général de la Cour de justice européenne lui donner raison dans cette affaire. Rassurée, l’UEFA a même menacé les clubs frondeurs de sanctions. Mais cela ne semble pas du tout effrayer les écuries qui militent pour le lancement de cette Super Ligue. Ce mardi, le quotidien L’Equipe fait de nouvelles révélations sur ce projet toujours porté par Florentino Pérez (Real Madrid) et Joan Laporta (FC Barcelone). Ainsi, on apprend que les membres fondateurs s’activent toujours en coulisses pour que ce projet sorte enfin des cartons. L’Equipe explique ainsi que les promoteurs de la Super Ligue ont planché sur une nouvelle version.

La suite après cette publicité

Alors qu’ils visaient une ligue fermée réunissant les plus gros clubs au départ, ce qui n’avait d’ailleurs pas fait l’unanimité, ils souhaitent ouvrir cette compétition à plus d’écuries en Europe. Les membres de la SL ont ainsi dragué une cinquantaine de clubs issus de douze pays dont les Pays-Bas, le Portugal ou encore la Belgique. L’objectif de la Super Ligue est d’étendre sa zone d’influence et d’avoir plus de clubs à ses côtés afin d’avoir plus de poids. Cette nouvelle SL serait basée sur le mérite sportif et mettrait en place un vrai fair-play financier pour qu’il y ait moins d’inégalité dans le foot, notamment avec les clubs détenus par des Etats. D’après L’Equipe, les membres de la Super Ligue sont très confiants et ont eu de bons retours des clubs approchés. L’UEFA risque de ne pas trop apprécier d’autant que le projet serait bien avancé.