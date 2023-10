Les révélations croustillantes du coach d’Al-Nassr sur Cristiano Ronaldo !

Passé par l’Ukraine et plus récemment Botafogo, Luís Castro a décidé de s’offrir un nouveau challenge l’été dernier. Recruté par Al-Nassr pour succéder à Dinko Jelicic au poste d’entraîneur, le technicien portugais de 62 ans découvre ainsi la Saudi Pro League et l’Arabie saoudite, nouvel eldorado du football mondial. Interrogé par le quotidien Marca, le nouveau coach de la formation saoudienne est d’ailleurs revenu sur ses premiers pas à Riyad, expliquant au passage ne pas «être surpris» par l’éclosion phénoménale de la SPL. Manager d’un certain Cristiano Ronaldo, la première star a avoir relevé ce défi, le natif de Vila Real en a logiquement dit plus sur sa relation avec le quintuple Ballon d’Or.

«C’est le plus bel exemple de réussite mondiale en termes de rigueur, de travail acharné et de discipline. Un exemple pour tous. Pensez-vous qu’il a besoin que j’exige de lui ? Non. Vous n’avez pas besoin d’exiger de Cristiano, il le fait déjà lui-même. Il nous donne de la rigueur, de la discipline, des exigences maximales, toujours vouloir gagner, vouloir briller devant le monde. Nous voulons gagner des titres. Si nous jouons à deux, nous en gagnons deux. Si nous en jouons trois, gagnons-en trois… Il n’en sera jamais autrement avec lui», a tout d’abord assuré l’intéressé au sujet de sa star et de son quotidien dans le golfe Persique.

Relancé sur les performances actuelles de l’ancien attaquant de la Juve et du Real Madrid (11 buts et 6 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues), Luís Castro a également souhaité mettre l’accent sur l’aspect psychologique. Pour lui, si l’international portugais (203 sélections, 127 buts) présente de telles statistiques, c’est avant tout grâce à son mental d’acier. «Cristiano traverse un moment très heureux, il sent qu’il traverse un bon moment dans sa carrière, il sent qu’il s’amuse. Je vais parler un peu pour lui sans y être obligé, mais je m’en excuse d’avance. Cristiano est conscient qu’il vit les derniers moments de sa carrière, il n’y a donc rien de mieux que d’en profiter. Il n’y a rien de mieux que d’être heureux… Parce que les dernières pensées dans les derniers moments d’une carrière sont celles qui restent souvent avec vous jusqu’à la fin de votre vie».

Et d’ajouter sur celui qui souhaiterait dire stop après la Coupe du Monde 2026 : «d’accord, il y aura toujours le Ballon d’Or, avoir été le meilleur du monde, être le meilleur buteur de la Ligue des champions, du Championnat d’Europe… Tout cela l’accompagnera pour toujours, mais les derniers moments restent d’une manière spéciale. J’aime beaucoup être l’entraîneur d’un joueur qui, malgré son âge, aime le football, aime s’entraîner, aime ses coéquipiers… Il est un modèle pour ses coéquipiers. Cristiano est un homme de convictions, un homme de buts. Le voir au Mondial 2026 ? Tout peut arriver. Comme je l’ai dit, je le vois très heureux. Dédié à son travail. Ce qui me frappe, c’est qu’il connaît tous les chemins : le chemin du stade, le chemin de l’entraînement, le chemin du terrain, le chemin du but, le chemin du bonheur». Le seul chemin, finalement, que CR7 n’a pas encore emprunté est celui de la retraite. Pour le plus grand bonheur de la Seleção et des fans d’Al-Nassr…