La piste Denis Zakaria s'éloigne pour le Borussia Dortmund

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Borussia Mönchengladbach, le milieu de terrain suisse Denis Zakaria est approché plusieurs écuries européennes, qui souhaiterait boucler un accord contractuel dès cet hiver. Mais selon les informations de Bild, l'international de la Nati (40 sélections, 3 buts) privilégierait la Premier League pour un futur départ et n'exclurait pas de négocier une prolongation avec son club actuel.

Et si le Borussia Dortmund ferait tout pour le convaincre, notamment avec son ancien entraîneur à Gladbach Marco Rose, un transfert au club de la Ruhr ne serait que le second choix du joueur de 24 ans, qui serait le parfait successeur d'Axel Witsel pour le BvB. En effet, le contrat du milieu de terrain de 32 ans expire l'été prochain et ne devrait pas être renouvelé.