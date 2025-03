FC Barcelone : excellente nouvelle pour Marc-André ter Stegen

Victime d’une rupture du tendon rotulien du genou droit face à Villarreal en septembre dernier, Marc-André ter Stegen poursuit son processus de récupération. Et d’après les informations de Marca, son travail porte ses fruits, puisque son rétablissement se déroule sans accroc, au point que l’hypothèse d’un retour avant la fin de la saison n’est pas totalement écartée. Pour l’instant, aucune date n’a été fixée par le FC Barcelone, mais le gardien allemand a pour objectif de retrouver les terrains dès que possible.

En attendant, la hiérarchie des gardiens a évolué au Barça en raison de la longue absence de son portier titulaire. Wojciech Szczęsny a pris place dans les buts, faisant office de numéro un, reléguant Iñaki Peña au rang de doublure. Si Ter Stegen parvenait à revenir cette saison, le but sera avant tout de reprendre le rythme de la compétition. Mais rien ne garantit qu’il retrouvera sa place lors de son retour sur les terrains, d’autant plus que Szczęsny pourrait prolonger son contrat d’un an avec les Blaugranas.