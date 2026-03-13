Des supporters d’Aston Villa ont été matraqués à Lille

Alors que Lille a perdu gros face à Aston Villa dans son antre lors du huitième de finale aller de Ligue Europa hier soir (0-1), des images virales publiées sur les réseaux sociaux, notamment par les supporters d’Aston Villa, ont montré que les autorités locales brandissaient des matraques devant le stade. Et ce, sur une foule de fans anglais venue assister à la rencontre, sans forcément être en train de créer de réels dangers. Par ailleurs, comme indique The Sun, un supporter des Villans a crié : « non » et un autre aurait affirmé « vous allez vous faire fracasser ».

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La police et les stewards ont ensuite fermé une barrière métallique, empêchant un grand nombre de personnes d’utiliser ctte entrée du stade Pierre-Mauroy. D’après certains fans, des supporters anglais ont même été tasés. Une situation inacceptable pour de simples visiteurs aux abords d’un stade. Aston Villa n’est pas le premier club à se plaindre des méthodes de la police française. Pour rappel, des fans de Liverpool avaient été chahutés avant la finale de la Ligue des Champions 2022 à Paris, et même mis en danger dans certains cas.