Tottenham : Wilson Odobert de retour à l’entraînement après neuf mois d’absence

Wilson Odobert se rapproche enfin d’un retour sur les terrains. Éloigné de la compétition depuis le 11 février dernier, l’attaquant français de Tottenham a repris l’entraînement individuel ce mercredi, comme l’a annoncé le club londonien sur ses réseaux sociaux. Une excellente nouvelle pour le joueur de 21 ans, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche lors d’une rencontre face à Newcastle. Cette grave blessure avait contraint l’ancien joueur de Burnley à mettre un terme prématuré à sa saison, alors qu’il commençait à trouver sa place dans l’effectif des Spurs. Après plusieurs mois de rééducation, le Français franchit donc une étape importante dans son processus de récupération, même si aucune date de retour à la compétition n’a encore été communiquée.

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Avant sa blessure, Wilson Odobert avait disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues avec Tottenham, inscrivant deux buts et délivrant quatre passes décisives. Des statistiques qui témoignaient de son implication dans la rotation offensive du club anglais, avant que sa progression ne soit brutalement interrompue. Sa reprise de l’entraînement individuel constitue désormais un premier signal encourageant, même si le joueur devra encore retrouver l’entraînement collectif avant d’envisager une réapparition en match officiel.