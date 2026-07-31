L’Afrique du Sud annonce le départ d’Hugo Broos

Plus d’un mois après l’élimination de l’Afrique du Sud en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Canada (0-1), les Bafana Bafana ont officialisé le départ d’Hugo Broos, au poste de sélectionneur. Le technicien de 74 ans a remporté 24 rencontres, était tenu en échec à 19 reprises et a connu la défaite 12 fois avec l’Afrique du Sud.

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Thank You, Coach Hugo Broos. A Grateful Nation Salutes You. 🇿🇦💚💛⚽️

​Coach, ​today, as you step down from your role as Head Coach of Bafana Bafana, we want to pause and extend our deepest, most heartfelt gratitude for everything you have poured into South African football. pic.twitter.com/FqdWFQcnV3 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) July 31, 2026

Entré en fonction en mai 2021, Broos a permis aux Sud-Africains de passer pour la première fois le premier tour du Mondial et a conduit la sélection à une 3e place dans la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Si des rumeurs de retraite avaient émergé après le Mondial, la Fédération sud-africaine ne les a pas confirmée. « Je veux dire à Hugo Broos, merci beaucoup », a déclaré le président de la SAFA, Danny Jordaan.