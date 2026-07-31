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L’Afrique du Sud annonce le départ d’Hugo Broos

Par Kevin Massampu
1 min.
Hugo Broos @Maxppp

Plus d’un mois après l’élimination de l’Afrique du Sud en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Canada (0-1), les Bafana Bafana ont officialisé le départ d’Hugo Broos, au poste de sélectionneur. Le technicien de 74 ans a remporté 24 rencontres, était tenu en échec à 19 reprises et a connu la défaite 12 fois avec l’Afrique du Sud.

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Entré en fonction en mai 2021, Broos a permis aux Sud-Africains de passer pour la première fois le premier tour du Mondial et a conduit la sélection à une 3e place dans la Coupe d’Afrique des Nations 2024. Si des rumeurs de retraite avaient émergé après le Mondial, la Fédération sud-africaine ne les a pas confirmée. « Je veux dire à Hugo Broos, merci beaucoup », a déclaré le président de la SAFA, Danny Jordaan.

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