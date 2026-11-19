Valérien Ismaël arrive au Havre avec une mission bien précise : maintenir le club normand en Ligue 1. Nommé pendant la trêve internationale pour succéder à Didier Digard, le technicien français a été officiellement présenté ce mercredi 18 novembre. Alors que le HAC occupe la dernière place du championnat avec seulement deux points récoltés en dix journées, le nouvel entraîneur souhaite provoquer un électrochoc et repartir de zéro avec son groupe. « C’est vraiment un nouveau départ aujourd’hui, une page blanche pour apprendre, pour voir, pour découvrir, pour ressentir et surtout pour convaincre », a-t-il déclaré devant la presse. Malgré les six points de retard sur les premières équipes devant lui, dont Troyes, son prochain adversaire vendredi, Ismaël refuse de céder au pessimisme. « Il reste 72 points, donc tout est faisable », a-t-il assuré, avant de relativiser l’importance de cette première rencontre face à un concurrent direct. « Après le match de vendredi, il y aura un autre match et il y aura un autre match… La fin de saison, c’est fin mai, ce n’est pas maintenant. »

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Le nouvel entraîneur havrais entend également tourner la page des dernières semaines particulièrement mouvementées au sein du club. Le licenciement de Didier Digard, décidé fin octobre par l’actionnaire principal Blue Crow Sports Group, avait provoqué les départs du président Jean-Michel Roussier et du directeur sportif Demba Ba, qui n’avaient pas été consultés. Depuis, Yacine Alaoui a pris la présidence et Quentin Rauzier a été nommé à la direction sportive. « Il s’est passé beaucoup de choses, mais on renverse la table et on redémarre sur de nouvelles bases », a insisté Ismaël. Habitué aux expériences à l’étranger, l’ancien défenseur du Bayern Munich et de Lens a accepté de s’engager uniquement jusqu’à la fin de la saison, sans réclamer de garanties supplémentaires. « C’est très simple : l’objectif, c’est que Le Havre joue en Ligue 1 la saison prochaine. Et après, tout ce qui viendra, viendra naturellement », a-t-il expliqué. Le technicien de 51 ans assure ne pas avoir besoin de sécurité contractuelle pour relever ce défi et souhaite désormais concentrer toute son énergie sur le redressement sportif du HAC.