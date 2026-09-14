Equipe de France : les tensions entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé fracturent le vestiaire des Bleus

La relation entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé commencerait à provoquer de sérieuses tensions au sein de l’équipe de France. Selon les informations rapportées par RMC, le Parisien et son entourage auraient très mal pris les récentes déclarations du capitaine des Bleus et les considéreraient même comme « une forme de trahison ». Plus largement, les sorties de Mbappé auraient également été mal comprises par plusieurs internationaux français, au point que l’attaquant du Real Madrid se serait « mis beaucoup de Bleus à dos ».

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Une situation qui pourrait désormais avoir des conséquences sur l’équilibre du vestiaire tricolore. Toujours selon ces informations, « il y a deux teams maintenant en équipe de France », signe d’une fracture autour des deux joueurs. Mbappé, surpris par la réponse publique de Dembélé après le match contre Brest, n’aurait toutefois pas l’intention d’alimenter la polémique dans les médias et souhaiterait régler le différend en privé. En cas de tensions persistantes, Zinédine Zidane pourrait ainsi avoir un premier dossier sensible à gérer lors du prochain rassemblement des Bleus…