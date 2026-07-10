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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la FFF va toucher un gros pactole après la qualification en demi-finale

Par Kevin Massampu
1 min.
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp
France 2-0 Maroc
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L’Équipe de France a battu le Maroc ce jeudi en 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-0) et s’est ainsi qualifiée pour sa troisième demi-finale d’affilée dans un Mondial. Cette qualification des Bleus permet à la FFF d’assurer l’équilibre financier de sa participation grâce aux 27 millions de dollars, soit 23,6 M€, de primes versées par la FIFA, auxquels s’ajoutent 2,5 millions de dollars (2,2 M€) pour couvrir les frais de préparation, rapporte L’Équipe. Un objectif que Philippe Diallo avait fixé comme minimum avant le tournoi.

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« Aujourd’hui, beaucoup de fédérations sont dans une situation qui ne leur permettra pas d’équilibrer leurs comptes à l’occasion de cette Coupe du Monde. Il faut aller très loin dans le tournoi pour réussir à équilibrer. Je ne parle même pas de gagner de l’argent, mais seulement de ne pas en perdre », avait expliqué le patron de la 3F, avant la compétition. Ces 25,8 M€ pourraient grimper en fonction du résultat final des Bleus dans ce Mondial : en cas de troisième place, le montant reversé sera de 29 millions de dollars (25,4 M€). En cas de défaite en finale, elle grimpera à 33 millions de dollars (28,9 M€). En cas de titre, cela atteindra 50 millions de dollars (43,7 M€).

Pub. le - MAJ le
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