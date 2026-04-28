Real Madrid : le message poignant d’Eder Militao après son opération

La poisse continue pour Eder Militao. Constamment blessé depuis des années, le défenseur brésilien du Real Madrid s’est encore blessé au biceps fémoral de la cuisse gauche ce week-end. Une mésaventure qui va le priver de la Coupe du Monde avec le Brésil cet été. Un terrible coup dur pour l’ancien de Porto, qui enchaîne les déboires physiques. Sur Instagram, le joueur de 28 ans a posté un message poignant après son opération réussie :

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«Ceux qui me côtoient savent à quel point je me suis investi et j’ai tout donné pour être au meilleur de ma forme physique, mais malheureusement, je dois prendre soin de mon corps pour pouvoir jouer au Real Madrid et en équipe nationale en toute confiance. À tous ceux qui m’ont envoyé des messages d’affection et de soutien, je vous adresse mes remerciements les plus sincères. Et à tous ceux qui sont à mes côtés, ma famille, mes enfants, ma femme @tainamilitao, sachez que le combat continue, car le meilleur reste à venir.»