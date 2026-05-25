RC Lens : les premières annonces fortes de Jean-Louis Leca sur le mercato

Le RC Lens a déjoué tous les pronostics durant cette saison 2025/2026. L’arrivée de Pierre Sage à la tête des Sang-et-Or avait certes suscité de l’enthousiasme il y a un an, mais personne ne voyait vraiment les Nordistes finir la saison avec le statut de vice-champion de France devant les cadors marseillais, monégasques ou lillois et une première Coupe de France à leur palmarès. Mais cette fois, Lens ne se fera pas piéger. Les hommes ne sont plus les mêmes, mais le directeur sportif Jean-Louis Leca sait très bien ce qu’il s’est passé lorsque la bande de Franck Haise a fini vice-championne de France à l’issue de la saison 2022/2023.

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À cette époque, Lens avait eu les yeux plus gros que le ventre et n’avait pas hésité à dépenser 30 M€ pour remplacer Loïs Openda (vendu 40 M€) par Elye Wahi. Un choix qui n’avait pas été payant. Entre gros transferts et gros salaires, Lens s’était vite retrouvé étouffé financièrement. Pas question donc de refaire les mêmes erreurs. « Si on vend un joueur pour 50 M€ et qu’il faut un joueur de 50 M€ pour le remplacer, on se trompe. On est le Racing Club de Lens. On doit acheter des Clauss, acheté 2 M€ pour le revendre 15 M€ », a confié Leca au micro de RMC, après avoir été très clair sur les ambitions lensoises pour le mercato. Un discours qui ressemble fortement à celui tenu par Brest, quand le club breton s’était qualifié en C1 à l’issue de la saison 2023/2024.

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Joue-la comme Brest

« Je suis très honnête avec tout le monde. Le club a 120 ans. En 120 ans, le club a joué quatre fois la Ligue des Champions. On n’est pas un club de Ligue des Champions. Je ne raconte d’histoires à personne. Par contre, je ne m’interdis pas de performer, comme a fait Brest, et de rêver encore. Si les gens attendent que Lens fasse mieux l’année prochaine, je le dis ouvertement : on ne fera pas mieux. On ne finira pas premier, on ne gagnera pas la Coupe de France, c’est très clair. (…) On n’a pas un gros groupe américain derrière qui envoie à foison, on doit être un peu plus malin et judicieux sur certains choix. (…) Quand on prend le football français, dans l’état calamiteux qu’il est financièrement, j’ai la responsabilité de pérenniser Lens en Ligue 1. Si aujourd’hui des offres arrivent et qu’elles sont irrefusables, on vendra des joueurs. Il ne faut pas se mentir », a-t-il ajouté, avant d’évoquer le futur de Pierre Sage.

Très courtisé, l’ancien coach de l’OL a fait savoir qu’il devrait rester dans l’Artois la saison prochaine. « Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », avait-il déclaré au sortir de la finale de Coupe de France. Une tendance confirmée par Leca, qui n’a pas oublié de mentionner que son entraîneur était certes sollicité, mais qu’il avait un contrat courant jusqu’en 2028. « Les gens parlent beaucoup. Pierre est courtisé, c’est normal, c’est un très bon entraîneur. Beaucoup de gens chez nous sont courtisés. Après, il y a des contrats et Pierre a toujours été honnête. Il n’est jamais venu me dire : "je veux partir". Pierre se sent bien où il est. » C’est dit !