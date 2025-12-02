Nice : la police va analyser les caméras de vidéosurveillance
L’enquête ouverte par le SLPJ de Nice après les graves incidents survenus dimanche soir pourrait s’appuyer sur des images de vidéosurveillance pour tenter d’identifier les auteurs des violences. Une tâche qui s’annonce complexe en raison de l’usage massif d’engins pyrotechniques et du port de cagoules par de nombreux supporters.
Pour rappel, le club, avec l’accord d’Ineos, a lui aussi porté plainte. Ces débordements ont déjà des conséquences sportives et sécuritaires alors que la rencontre Nice–Angers ne devait pas être classée à risques, la DNLH a décidé de le faire, entraînant un renforcement du dispositif de sécurité pour ce match qui s’annonce particulièrement tendu.
