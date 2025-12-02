Menu Rechercher
Commenter 19

Nice : la police va analyser les caméras de vidéosurveillance

Par Valentin Feuillette
1 min.
La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp

L’enquête ouverte par le SLPJ de Nice après les graves incidents survenus dimanche soir pourrait s’appuyer sur des images de vidéosurveillance pour tenter d’identifier les auteurs des violences. Une tâche qui s’annonce complexe en raison de l’usage massif d’engins pyrotechniques et du port de cagoules par de nombreux supporters.

La suite après cette publicité

Pour rappel, le club, avec l’accord d’Ineos, a lui aussi porté plainte. Ces débordements ont déjà des conséquences sportives et sécuritaires alors que la rencontre Nice–Angers ne devait pas être classée à risques, la DNLH a décidé de le faire, entraînant un renforcement du dispositif de sécurité pour ce match qui s’annonce particulièrement tendu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier