La polémique autour de Jamal Musiala est loin de retomber au Bayern Munich. Depuis plusieurs jours, les prises de parole de la direction bavaroise au sujet de l’avenir du milieu offensif et de son imposant salaire suscitent une vague d’indignation en Allemagne. Après Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, c’est désormais Maik Franz qui est monté au créneau. Invité de l’émission Doppelpass sur Sport1, l’ancien défenseur n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’attitude du board munichois, qu’il juge particulièrement déplacée envers un joueur confronté à des problèmes de santé. Au cœur de cette controverse, les déclarations de Rummenigge, qui a publiquement remis en question les conditions salariales de Musiala au regard de ses difficultés physiques et de son niveau de performance.

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Une sortie qui a provoqué de nombreuses réactions, notamment du côté de Maik Franz : «ce que les dirigeants du Bayern sont en train de faire, et je ne parle pas de Kompany et Eberl, qui se comportent de manière exemplaire, mais de MM. Hoeness, Dreesen et Rummenigge, est minable et relève même, à mes yeux, du harcèlement. On peut discuter des performances d’un joueur. Mais il ne convient pas de parler publiquement d’une maladie et du salaire qui y est associé, à ce niveau. Il ne faut pas oublier que Jamal a tout essayé pour revenir. Il a fait preuve de beaucoup de courage et de transparence en évoquant son diagnostic. Que cela se retourne aujourd’hui contre lui, ce n’est pas acceptable. Pour être tout à fait honnêtes, nous ne sommes alors plus dans le “Mia san Mia”, mais dans le “Mia san money”. L’argent prime sur la personne. Et cela ne doit pas arriver».

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Le like de Michael Olise

La polémique a même dépassé les frontières de la direction bavaroise pour toucher le vestiaire. Michael Olise a en effet liké une publication Instagram de Fabrizio Romano relayant le communiqué de la FIFPRO, le syndicat international des joueurs, qui appelait le Bayern à respecter Jamal Musiala. Un geste particulièrement remarqué de la part de l’international français, réputé pour sa discrétion sur les réseaux sociaux. Ce soutien prend une dimension supplémentaire alors que le Bayern souhaite prolonger le contrat d’Olise, actuellement lié au club jusqu’en 2029. Maik Franz a d’ailleurs souligné le risque que cette affaire pourrait représenter pour les décisionnaires : «avec Michael Olise, tu as peut-être le prochain meilleur joueur du monde dans tes rangs. Lui aussi doit prolonger et toucher un gros salaire. Mais tu gardes à l’esprit que, si tu tombais malade ou te blessais et ne performais pas, tu serais publiquement jeté en pâture. Franchement, je pense qu’ils ne se sont pas rendus service».

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La FIFPRO a également vivement critiqué la communication du Bayern, estimant que les questions contractuelles devaient être abordées en privé avec le joueur et ses représentants. Le syndicat a notamment rappelé qu’une blessure ou une baisse de forme ne justifiait pas de remettre publiquement en cause des conditions salariales déjà convenues. Alors que Musiala tente de retrouver son meilleur niveau après une longue période d’absence, le club bavarois se retrouve donc sous le feu des critiques. Entre les déclarations de ses dirigeants, la sortie de Maik Franz et le geste remarqué d’Olise, le dossier est devenu une véritable affaire d’image pour le Bayern Munich…