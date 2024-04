Tifo Redouane Bougheraba : Rachid Zeroual s’emporte !

Les South Winners l’ont mauvaise. À l’origine du tifo à l’effigie de Redouane Bougheraba déployé en tribune Ganay lors du Clasico OM-PSG (0-2), le groupe de supporters phocéen n’a pas apprécié la réaction des dirigeants de l’OM. En effet, selon RMC Sport, Pablo Longoria et plusieurs membres de la direction olympienne assurent ne pas avoir été mis au courant de cette initiative et cherchent désormais la ou les personnes ayant oeuvré sur ce tifo. Une version contestée par le principal intéressé et qui a eu le don d’agacer le boss des South Winners, le fameux Rachid Zeroual.

« Et depuis quand on doit des comptes sur nos tifos ? C’est un espace de liberté, le stade. Redouane est représenté avec le maillot de l’OM, avec le sponsor CMA-CGM, avec le Vélodrome… Le slogan est le même que sur l’affiche de son spectacle. (…) À lire la polémique, on dirait qu’il était avec une chicha ou que c’est sa tête qui a dérangé ! Une enquête pour savoir d’où ça vient ? Et sur le feu d’artifice des Ultras, qui a gâché notre deuxième tifo, il y aura une enquête ? Sur les banderoles des Fanatics, qui veulent se faire des bisous avec les ultras parisiens, il y aura une enquête ? Et la défaite à 11 contre 10, on n’en parle plus du coup ? C’est une blague… »,a-t-il déclaré sur RMC Sport.