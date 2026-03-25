Menu Rechercher
Commenter 6
CAN

CAN 2025 : Ibrahim Mbaye dévoile son curieux échange avec Hakimi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ibrahim Mbaye avec le PSG @Maxppp

Présent avec le Sénégal pendant cette trêve internationale, Ibrahim Mbaye est revenu, pour la première fois, sur la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au profit du Maroc. Par ailleurs, le Titi du PSG a également levé le voile sur son échange avec Achraf Hakimi. Pour rappel, les Lions de la Terranga affronteront le Pérou au Stade de France samedi.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas eu de réaction particulière, parce qu’on a gagné sur le terrain. On a la médaille, elle est encore chez moi, et le trophée est à la maison. Pour moi, ça ne change rien : on a gagné sur le terrain. Je n’étais même pas au courant, c’est Hakimi qui m’a informé de la décision de la CAF. Il m’a dit : "Tu as vu les infos ? Ils nous ont donné le trophée." On en a parlé rapidement, on s’est juste dit que c’était un fait. Pour moi, j’ai gagné la CAN. Après, notre discussion est restée privée». Aucune raison de s’avouer perdant pour Mbaye.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Maroc
Ibrahim Mbaye

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier