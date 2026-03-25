CAN 2025 : Ibrahim Mbaye dévoile son curieux échange avec Hakimi
Présent avec le Sénégal pendant cette trêve internationale, Ibrahim Mbaye est revenu, pour la première fois, sur la décision de la CAF de retirer le titre de la CAN 2025 au profit du Maroc. Par ailleurs, le Titi du PSG a également levé le voile sur son échange avec Achraf Hakimi. Pour rappel, les Lions de la Terranga affronteront le Pérou au Stade de France samedi.
« Je n’ai pas eu de réaction particulière, parce qu’on a gagné sur le terrain. On a la médaille, elle est encore chez moi, et le trophée est à la maison. Pour moi, ça ne change rien : on a gagné sur le terrain. Je n’étais même pas au courant, c’est Hakimi qui m’a informé de la décision de la CAF. Il m’a dit : "Tu as vu les infos ? Ils nous ont donné le trophée." On en a parlé rapidement, on s’est juste dit que c’était un fait. Pour moi, j’ai gagné la CAN. Après, notre discussion est restée privée». Aucune raison de s’avouer perdant pour Mbaye.
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