Liverpool lance déjà les hostilités face au PSG

Liverpool a réagi. Battu 1-0 en Turquie la semaine dernière lors du huitième de finale aller, le club de la Mersey n’a laissé aucune chance à Galatasaray ce soir. Vainqueurs 4 buts à 0, les Reds ont facilement validé leur billet pour les quarts de finale, pendant que son adversaire stambouliote s’inquiétait pour l’état de santé de Victor Osimhen (bras) et de Noa Lang, gravement blessé au doigt. Au tour suivant, Liverpool retrouvera le Paris Saint-Germain.

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Grand favori de la Ligue des Champions la saison passée au moment d’aborder le money time de la compétition, le club anglais était tombé de sa chaise en se faisant sortir par les hommes de Luis Enrique dès les huitièmes de finale. Une énorme désillusion qui avait longtemps marqué le coach Arne Slot. Mais cette fois, Liverpool compte bien se racheter. Interrogé par TNT Sports à l’issue du match, l’entraîneur hollandais des champions d’Angleterre en titre a admis que Paris avait été impressionnant l’an dernier, mais qu’affronter son équipe n’était pas une bonne nouvelle pour les champions d’Europe 2025.

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Pas une revanche face au PSG pour Ekitike

« La saison dernière, face au PSG, nous avons été complètement dominés à l’extérieur. Nous avons livré un excellent match à Anfield, mais nous avons perdu aux tirs au but. Pour être honnête, ils n’ont pas baissé de régime. Il leur était pratiquement impossible de faire mieux, mais ils ont été très impressionnants jusqu’à présent. Je ne pense pas qu’ils seront très enthousiastes à l’idée de nous affronter après avoir vu notre performance de ce soir. La saison dernière, nous étions la seule équipe à les avoir poussés en prolongation et aux tirs au but ». De son côté, le Hongrois Dominik Szoboszlai a lui aussi loué les qualités parisiennes, mais assure que son équipe est capable de battre le PSG. « J’ai regardé le match du PSG contre Chelsea : ils ne sont pas moins bons que la saison dernière. Ils sont vraiment bons, mais nous avons montré aujourd’hui que nous étions capables de tout faire », a-t-il déclaré sur TNT Sports. Enfin, comment ne pas évoquer Hugo Ekitike dans ces retrouvailles ? Passé brièvement par le PSG, l’international tricolore a su rebondir et cartonne aujourd’hui outre-Manche. Un défi qu’a hâte de relever le principal intéressé.

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« Oui, c’est bien. Ça va être intéressant, un bon match, un bon test pour moi et l’équipe », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’expliquer qu’il n’y aura pas de sentiment de revanche. « Non, je fais mon boulot, je joue dans mon équipe, c’est un environnement différent, ça reste un club que j’aime, c’est bien de les retrouver. Je me concentre que sur moi et Liverpool », a-t-il poursuivi, avant de donner les clés d’un potentiel succès face à son ancienne équipe. « Montrer de la cohésion, travailler en équipe, être solidaire. Après, ce sont les individualités et nos choix tactiques qui feront la différence. On a la qualité, j’ai confiance. » Le rendez-vous est pris !