Le RB Leipzig a bouclé l’arrivée du remplaçant de Yan Diomandé

Sauf coup de théâtre, Yan Diomandé va rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours. L’ailier ivoirien s’est mis d’accord avec le club merengue, et le RB Leipzig est proche de trouver un terrain d’entente avec le Real Madrid pour un transfert qui se situerait autour de 140 millions d’euros, bonus compris. En parallèle, le club allemand a bouclé l’arrivée du remplaçant de Diomandé.

La suite après cette publicité

Comme révélé par Sky Sports Germany, il s’agit de Fisnik Asllani, dont le nom était revenu ces derniers mois du côté de Barcelone. L’attaquant de 23 ans va quitter Hoffenheim et rejoindre Leipzig contre environ 25 millions d’euros. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le Kosovar devrait s’engager jusqu’en 2031 et passer sa visite médicale ce jeudi.