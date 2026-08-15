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Atlético : Cristian Romero a de très grandes ambitions

Par Allan Brevi
1 min.

Après cinq saisons en Premier League, Cristian Romero ouvre enfin un nouveau chapitre de sa carrière. Le défenseur argentin de 28 ans s’est engagé avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2031, après avoir quitté Tottenham. Recruté à la demande de Diego Simeone, « Cuti » arrive avec l’objectif de solidifier une défense qui avait montré d’importantes lacunes la saison dernière. Quelques heures après l’officialisation, l’international argentin a déjà livré ses premiers mots.

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« Je suis très heureux, ravi même, d’arriver dans ce grand club. Je viens avec la même mentalité que celle qui m’a toujours animé. Je veux laisser mon empreinte dans l’histoire de ce magnifique club et je sais que la seule façon d’y parvenir est de réaliser des choses importantes. C’est dans cet état d’esprit que j’arrive. Je vais tout donner jusqu’au tout dernier jour pour y arriver. C’est un club qui, au vu de mon style de jeu, me convient parfaitement. Beaucoup de mes coéquipiers en équipe nationale jouent ici et je sais que c’est un club formidable. Le staff a également joué un rôle déterminant dans ma vie et dans ma décision de venir ici. J’ai joué contre eux en Ligue des champions, j’ai vu les supporters et leur soutien. C’est un facteur qui m’a poussé à prendre cette décision. Je suis quelqu’un qui se donne à fond, je n’ai aucun doute là-dessus, le football pour bien se passer. Mais je sais que je m’investirai à 100% pour cet écusson et pour ce maillot », a expliqué le champion du monde 2022.

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