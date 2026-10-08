L’OL confirme la terrible nouvelle pour Mohamed Ouédraogo

Recruté cet été en provenance d’Altach, Mohamed Ouédraogo (23 ans) va être éloigné des terrains pour plusieurs mois. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le latéral gauche burkinabè s’est gravement blessé au genou cette semaine lors d’un entraînement. Les examens ont révélé une rupture d’un ligament croisé, synonyme d’une longue indisponibilité.

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Victime d’une grave blessure au genou, Mohamed Ouédraogo va devoir s’éloigner des terrains Tout un club est derrière toi pour t’accompagner dans cette épreuve Courage Mohamed, on est tous avec toi ❤️💙💪 https://t.co/YdULIZbSMK https://t.co/G6ncoGPVcx — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2026

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L’OL vient, de son côté, confirmer les derniers échos sur l’état de santé de son joueur, qui a disputé cinq rencontres depuis son arrivée. « L’Olympique Lyonnais déplore la blessure de Mohamed Ouédraogo, victime cette semaine à l’entraînement d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Le défenseur international burkinabé rencontrera prochainement le chirurgien afin de déterminer la date de son opération. L’ensemble du club lui apporte tout son soutien et restera pleinement mobilisé à ses côtés pour l’accompagner tout au long de sa convalescence », a indiqué le club rhodanien.