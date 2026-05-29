La sensation Moïse Kouamé ne veut pas rater la finale du PSG

C’est la sensation française de ce Roland-Garros 2026. Le jeune Moïse Kouamé, âgé de 17 ans, a atteint le 3e tour du Grand Chelem après une bataille de presque 5 heures face au Paraguayen Vallejo. Son troisième tour face au Chilien Tabilo est prévu samedi. Et pourrait donc potentiellement avoir lieu en même temps que la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, dont le coup d’envoi sera donné à 18 heures. Et pour ce fan du PSG, c’est un vrai dilemme !

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« Je vais peut-être demander à jouer le matin, pour être honnête. Parce que je veux vraiment voir la finale, c’est un gros match pour le PSG et pour moi en tant que fan du PSG. Je suis très confiant et si je joue au même moment, je sais que l’équipe fera le travail. Donc, ce ne sera pas un problème », a-t-il lancé, tout sourire, à TNT Sports.