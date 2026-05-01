Real Madrid : ça brûle pour José Mourinho

Qui va entraîner le Real Madrid ? C’est la grande question qui agite l’Espagne ces derniers jours. Plusieurs candidats sont sur la ligne de départ. Mauricio Pochettino, Lionel Scaloni ou encore Didier Deschamps ont été cités. Mais sachant que les Merengues souhaitent avoir leur nouveau coach le plus rapidement possible, il paraît compliqué de miser sur un technicien qui est actuellement en poste en sélection nationale. Ces derniers temps, la presse ibérique a surtout parlé d’un duel entre Jürgen Klopp, qui présente l’avantage d’être libre, et José Mourinho, un ancien de la maison pour lequel il faudrait payer une clause libératoire de 3 M€ qui n’est activable que lors des 10 jours suivant le dernier match de la saison de Benfica. Selon El Chiringuito, ces deux pistes sont les plus chaudes à l’heure actuelle.

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D’autres médias, dont AS et la Cadena SER, assurent que l’ancien entraîneur de Liverpool n’est pas intéressé. Ce qui laisse le champ libre à Mourinho, désigné comme le favori de Florentino Pérez en début de semaine par The Athletic. Pour Jesus Gallego, qui officie sur la Cadena SER, le Portugais est le candidat n°1 au banc madrilène. « Maintenant que Klopp est hors course, parmi les entraîneurs actuels je pense que Mourinho est celui qui enthousiasme le plus les supporters du Real Madrid (…) Je ne pense pas qu’il viendra, mais il y a un mois, cela semblait utopique, et maintenant, on ne peut plus l’exclure.» La radio ibérique a ajouté que si la direction madrilène ne pensait pas à lui, elle l’aurait fait savoir. Ce qui est donc plutôt bon signe pour Mourinho, qui est soutenu par de nombreux fans.

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Mourinho, le favori des supporters madrilènes

Le Special One coche de nombreuses cases pour les supporters qui veulent un coach qui « mette fin aux egos », apporte de la « discipline » et « vende Vinicius » comme cela a été rapporté au média espagnol par des fans. Le journaliste, Manu Carreño, a ajouté : « il nous faut quelqu’un qui fasse courir les joueurs. C’est ce que veulent les supporters du Real Madrid. Un entraîneur capable de convaincre ses stars qu’elles sont très bonnes, mais qu’aujourd’hui, les onze doivent se donner à fond.» José Mourinho a les compétences pour selon les fans et certains journalistes. Du côté du Real Madrid, sa cote est très haute. Hier, la presse espagnole assurait que Florentino Pérez, qui choisira le prochain coach, n’avait encore contacté aucun technicien. Il semble que la donne ait changé. Le journaliste Mattéo Moretto, qui offcie chez Marca, assure que le coach et le président du Real Madrid ont échangé directement et que Mourinho a fait savoir qu’il veut revenir.

De son côté, ABC Deportes révèle que «Florentino assume personnellement l’opération Mourinho». La publication ajoute : «jusqu’à récemment, Florentino Pérez était réticent, mais aujourd’hui, il est convaincu. Et il a personnellement pris les rênes de l’opération. Un voyage au Portugal pour s’entretenir en tête-à-tête avec l’entraîneur est déjà prévu. Il souhaite s’entretenir directement avec l’entraîneur portugais, avec lequel il a toujours entretenu des relations cordiales. Avec Mourinho, il n’y a eu ni limogeage, ni rupture. Juste un au revoir après trois années marquées par un titre de champion d’Espagne, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Espagne et une demi-finale de Ligue des champions largement célébrée à l’époque.»

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Un rendez-vous est prévu entre Pérez et le Portugais

D’autant que les tensions se sont apaisées aussi entre Pérez et Jorge Mendes, son agent. «José Ángel Sánchez, le directeur général du club, a joué un rôle déterminant dans le revirement du président. C’est lui qui a apaisé les tensions avec Jorge Mendes, le célèbre agent du football européen, et qui a permis la réconciliation avec le président du Real Madrid après la rupture des relations provoquée par le départ de Cristiano Ronaldo.» Bref, tous les voyants semblent donc être au vert. Ou presque. Du côté de Madrid, on n’a pas oublié la prise de position de José Mourinho dans le conflit opposant Vinicius Jr et Prestianni lors du match Benfica-Real Madrid en Ligue des Champions. Le coach portugais avait défendu l’Argentin, accusé de racisme envers le Brésilien.

Ce qui a été très mal perçu du côté de la Casa Blanca, puisqu’il a «donné du crédit à la version innocente de l’Argentin, mais il a également accusé le Brésilien d’être un provocateur». Cela ne devrait pas empêcher Mourinho de signer à Madrid puisque le club considère cet incident comme clos et est persuadé que cela n’affectera pas la relation entre Vini Jr et Mourinho. En cas de signature, les deux hommes s’expliqueront. ABC Deportes conclut en ajoutant que le technicien de 63 ans, qui affirme publiquement être concentré sur Benfica, a fait savoir via son représentant qu’un départ de Lisbonne ne serait pas un problème si cela lui permettait de rejoindre Madrid. De son côté, Benfica, qui a proposé une prolongation à son coach, est déjà en train de chercher son successeur si jamais le Portugais venit à partir. Le nom de Marco Silva est avancé. La suite au prochain épisode.