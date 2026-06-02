CdM 2026 : Breel Embolo n’a pas pu s’envoler avec la Suisse

La Coupe du Monde 2026 va débuter dans neuf jours. Plusieurs sélections viennent d’arriver aux États-Unis, au Mexique ou au Canada. De son côté, la Suisse s’est envolée ce mardi pour les États-Unis. Mais Breel Embolo (29 ans) n’a pas pu embarquer, comme l’a expliqué l’Association suisse de football (ASF) à L’Équipe.

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« Breel Embolo ne peut malheureusement pas voyager aux États-Unis avec l’équipe pour le moment. Son autorisation ESTA était encore approuvée jusqu’à ce matin. À 10h30, nous avons toutefois été informés que son dossier ESTA faisait à nouveau l’objet d’un examen complémentaire. Nous sommes actuellement en contact avec les autorités compétentes et nous partons du principe que Breel rejoindra l’équipe soit encore aujourd’hui, soit demain. »