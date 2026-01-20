PSG : Al-Khelaïfi met les choses au clair pour la prolongation de Dembélé

Avec son doublé face au LOSC dont ce fameux but conclu sur une louche qui a fait le tour du monde, Ousmane Dembélé est venu rappeler pourquoi il avait été sacré Ballon d’Or en 2025. C’est aussi un message envoyé à sa direction, laquelle veut le prolonger mais pas à n’importe quel salaire non plus. D’après nos informations, le PSG a proposé 30 M€ à l’année à sa star, plus une grosse part de variables comme c’est désormais la politique du club, mais le joueur réclame le double.

La période des salaires astronomiques du temps de Mbappé, Neymar et Messi est une époque révolue,ce que confirme à demi-mot Nasser Al-Khelaïfi sur Canal +. «On a un salary cap comme tout le monde le sait. L’équipe et le club sont les plus importants, explique le président parisien. Ousmane est une légende du club. J’adore Ousmane comme joueur et comme personne. Les gens ne le connaissent sans doute pas mais c’est une magnifique personne.» Une manière de noyer le poisson pour le numéro 10 du PSG, dont le contrat court jusqu’en 2028.