Amical : le match Maroc-Salvador finalement annulé

Il va falloir trouver un nouvel adversaire pour préparer le Mondial pour le Maroc. Outre le match contre la Norvège, les Lions de l’Atlas devaient affronter le Salvador le 3 juin aux Etats-Unis pour sa préparation. Mais le pays de la CONCACAF a annoncé que la rencontre n’aura finalement pas lieu. La nouvelle a été officialisée par la fédération du Salvador qui a expliqué que le Maroc avait communiqué pour dire que son effectif ne serait pas au complet pour le 29 mai en raison des blessures et des calendriers des clubs. La FRMF a donc proposé de jouer le match au Maroc pour une meilleure organisation mais cela n’a pas pu être le cas.

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«Nous avons reçu une correspondance officielle de la FRMF, nous notifiant que, pour le match contre le Salvador, prévu le 3 juin au Maryland, États-Unis, ils ne pourraient pas compter sur l’ensemble de leur effectif à partir du 29 mai, comme ils l’avaient initialement planifié. Face à cette situation, ils nous ont proposé de jouer au Maroc, le 2 juin, en prenant en charge tous les frais que ce déplacement vers le continent africain entraînerait pour notre sélection. Nous avons remercié cette marque de déférence, cette formalité et cette ouverture de la part de la fédération marocaine, en précisant que nous aurions adoré disputer ce match, mais qu’il nous est impossible de nous rendre sur place, car, selon les dispositions de la FIFA, il n’est pas permis de jouer sur deux continents différents lors d’une même date FIFA et, en suivant notre planification et notre processus, nous avons prévu de disputer deux matchs amicaux pour cette période.» Le Salvador affrontera finalement le Qatar.