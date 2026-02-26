Rennes : Franck Haise ne s’enflamme pas

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise a marqué les esprits pour sa première avec une large victoire (3-0) contre Auxerre. Présent en conférence de presse, ce jeudi, avant de défier Toulouse, l’ancien technicien de l’OGC Nice s’est, malgré tout, montré prudent quant à la suite.

La suite après cette publicité

«Vous savez très bien comment c’est. Ce n’est pas à vous que je vais le raconter. Il y a quatre victoires, tout le monde est content. Il y a quatre défaites, puis c’est la crise. Je vais rester très tranquille et très humble. Je vais essayer de faire de mon mieux avec tout le monde. On sera toujours jugés, je serai toujours jugé. Nous serons toujours jugés de manière générale. Un peu plus l’entraîneur sur ses résultats. Moi, il faut que j’arrive à me détacher des résultats pour créer les conditions des résultats. C’est ça le plus important, ce n’est pas toujours facile».