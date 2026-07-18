Coupe du Monde 2026 : la folle anecdote de Luis de la Fuente sur Lionel Messi
À la veille de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Luis de la Fuente a été interrogé sur le dispositif qu’il comptait mettre en place pour contenir Lionel Messi. Plutôt que de dévoiler son plan tactique, le sélectionneur espagnol a préféré raconter un souvenir marquant remontant à ses débuts d’entraîneur, lorsqu’il avait croisé la route de l’Argentin lors d’un match de jeunes entre le FC Séville et le Barça.
De la Fuente a expliqué qu’il avait décidé d’effectuer un marquage individuel sur un jeune Messi, avant que tout ne bascule. « À la 70e minute, le score était de 0-0. Quand le joueur qui le marquait a reçu un carton jaune, je l’ai remplacé, et en 15 minutes, il a marqué quatre buts contre nous », a-t-il raconté avec le sourire, avant de conclure : « est-ce que ça veut dire qu’on va le marquer individuellement ? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu’on va être très attentifs à lui ? Oui, exactement comme eux. Ils vont devoir surveiller de près nos joueurs. »
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