Menu Rechercher
Commenter 12
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la folle anecdote de Luis de la Fuente sur Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Espagne Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.50 bonus 100€

À la veille de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Luis de la Fuente a été interrogé sur le dispositif qu’il comptait mettre en place pour contenir Lionel Messi. Plutôt que de dévoiler son plan tactique, le sélectionneur espagnol a préféré raconter un souvenir marquant remontant à ses débuts d’entraîneur, lorsqu’il avait croisé la route de l’Argentin lors d’un match de jeunes entre le FC Séville et le Barça.

La suite après cette publicité

De la Fuente a expliqué qu’il avait décidé d’effectuer un marquage individuel sur un jeune Messi, avant que tout ne bascule. « À la 70e minute, le score était de 0-0. Quand le joueur qui le marquait a reçu un carton jaune, je l’ai remplacé, et en 15 minutes, il a marqué quatre buts contre nous », a-t-il raconté avec le sourire, avant de conclure : « est-ce que ça veut dire qu’on va le marquer individuellement ? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu’on va être très attentifs à lui ? Oui, exactement comme eux. Ils vont devoir surveiller de près nos joueurs. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Espagne
Séville
Barcelone
Luis de la Fuente
Lionel Messi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Espagne Flag Espagne
Séville Logo FC Séville
Barcelone Logo Barcelone
Luis de la Fuente Luis de la Fuente
Lionel Messi Lionel Messi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier