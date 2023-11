Jérôme Rothen allume Michel Der Zakarian

C’est peu dire que les propos de Thierry Henry sur le récent manque de spectacle en Ligue 1 offrent une cascade de réactions. Elle en a généré une particulièrement virulente de Michel Der Zakarian, qui s’en est pris à la courte carrière d’Henry sur le banc de touche de l’AS Monaco. Ce à quoi Thierry Henry a préféré ne pas répondre. D’autant que le sélectionneur des Espoirs peut compter sur quelques soutiens médiatiques, comme celui de Jérôme Rothen, qui a profité de son émission sur RMC pour dézinguer l’entraîneur de Montpellier.

« Ses propos sont honteux. Il n’y a pas que sur la Ligue 1 mais aussi sur la carrière d’entraîneur de Thierry Henry. On a le droit de parler en mal de lui mais quand tu es un confrère, tu te dois d’avoir un minimum de respect pour la personne déjà. Tu l’attaques personnellement et sur sa profession et je trouve que c’est gratuit de sortir ses mots du contexte et de dire: ‘il parle, il critique la L1 mais il n’est resté que trois mois entraîneur à Monaco.’ Je ne vois pas le rapport, il est complètement hors sujet. On peut refaire la carrière d’entraîneur de Michel Der Zakarian et je ne parle même pas de joueur parce qu’on peut le ridiculiser encore plus », a d’abord lancé Rothen, avant d’achever le travail : « ça pue l’aigreur, la jalousie. C’est un menteur et on ne peut pas dire que dernièrement il ait fait preuve d’une grande sincérité et d’une grande franchise, en vous rappelant l’épisode Mamadou Sakho. Il est un peu trop tendu, c’est quand même bizarre. »