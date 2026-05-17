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Neymar s’effondre en larmes lors de l’hymne du Brésil

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Neymar @Maxppp

Ce lundi, le Brésil sera fixé. En effet, Carlo Ancelotti va dévoiler la liste de joueurs qu’il va ramener à la Coupe du Monde cet été sur le continent américain. Une date importante pour Neymar. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 14 matches cette saison avec Santos, l’ancien du Barça et du PSG figure dans la liste élargie de 55 joueurs appelés pour le Mondial.

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Neymar emocionado durante o hino nacional no último jogo antes da convocação de Carlo Ancelotti para Copa do Mundo!
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Aux dernières nouvelles des médias brésiliens, sa présence au Mondial est en bonne voie. En attendant cette grande annonce, Neymar affronte Coritiba ce dimanche en championnat. Et même si son équipe est menée 3-0 à la mi-temps, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao s’est illustré avant la rencontre en effondrant en larmes lorsqu’il a entendu l’hymne brésilien. Ses larmes ont-elles un rapport avec sa probable convocation ou absence dans la liste de demain ? Mystère…

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