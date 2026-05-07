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UEFA Europa League

Ligue Europa : Aston Villa affrontera Fribourg en finale

Par Jordan Pardon
1 min.
ASTON VILLA @Maxppp

On aura le droit à une finale inédite dans l’histoire de la Ligue Europa cette saison : Aston Villa - Fribourg. Battus 1-0 à Nottingham Forest la semaine dernière en demi-finale aller, les Villans ont retourné la manche retour à leur avantage en s’imposant 4-0. Watkins avait ouvert le score après une action de funambule de Buendia, venu mystifier la défense adverse avant de servir son coéquipier sur un plateau (36e, 1-0). L’Argentin a ensuite doublé la mise sur penalty (57e, 2-0).

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Obligé de s’exposer pour tenter de rattraper son retard, Nottingham Forest a vu la foudre frapper par deux fois. McGinn a conclu un contre d’un plat du pied gauche (77e, 3-0), avant de remarquer dans la même configuration trois minutes plus tard, mais cette fois en fermant son pied (80e, 4-0). Aston Villa jouera donc sa première finale européenne depuis son sacre en Coupe Intertoto en 2001. Ce sera face aux Allemands de Fribourg, tombeurs de Braga (3-1) après avoir été battus 2-1 à l’aller. A noter que les Portugais avaient été réduits à 10 dès la 6e minute de jeu suite à l’expulsion de Dorgeles, héros du match aller. Kubler a ouvert le score d’un but gag après une tentative de dégagement d’un défenseur portugais (19e, 1-0). Johan Manzambi s’est aussi invité à la fête (41e, 2-0), puis Kubler a fini le travail de la tête sur coup franc (72e, 3-0). La réduction de l’écart de Pau Victor fut insuffisante pour le club portugais.

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