Javier Tebas répond à la LFP et au PSG

Jusqu’où cela va-t-il aller ? Après les remarques de Javier Tebas sur le mercato du PSG, la LFP avait pris la défense du club parisien dans un communiqué, demandant notamment au président de la ligue espagnole de football de « surveiller ses déclarations. » Le Paris Saint-Germain avait également envoyant un courrier directement au dirigeant espagnol, dans lequel il affirme respecter les règles qui « régissent le football. »

Les Parisiens remettaient également en cause le fonctionnement du football espagnol et le « niveau d’endettement » de ses clubs du fait d’une « mauvaise gestion flagrante. » Javier Tebas a donc répondu à ces deux communiqués en invitant « la Ligue de Football Professionnelle française et le PSG à nous rendre visite afin de voir que les ratios d'endettement de nos clubs sont les plus durables d'Europe », des propos rapportés par Marca.