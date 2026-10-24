FC Barcelone : des billets jusqu’à 8000 euros pour le Clásico face au Real

Le FC Barcelone pourrait bien toucher le jackpot à l’occasion du Clásico face au Real Madrid, ce dimanche au Spotify Camp Nou. Alors que les deux rivaux s’apprêtent à s’affronter dans l’une des rencontres les plus attendues de la saison, le club catalan espère établir un nouveau record de recettes à la billetterie. Selon SPORT, il ne reste désormais que très peu de places disponibles, malgré des tarifs particulièrement élevés. Mis en vente depuis le 29 septembre, les billets les moins chers étaient initialement proposés entre 299 et 640 euros environ. Mais avec la forte demande, les dernières places classiques encore disponibles coûtent désormais entre 1 249 et 2 099 euros, selon leur emplacement dans le stade. Pour les supporters souhaitant profiter d’une expérience VIP, les prix s’envolent encore davantage, avec des offres allant de 2 400 à 8 000 euros. Des montants impressionnants qui pourraient permettre au Barça de dépasser les 16,4 millions d’euros de recettes enregistrés lors du dernier Clásico disputé au Camp Nou, en mai dernier.

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Cette précédente confrontation, remportée par le FC Barcelone, avait permis aux Blaugranas de décrocher le titre de champion d’Espagne et d’établir un record historique de billetterie. Avec 16,4 millions d’euros récoltés, le club avait largement dépassé les 13,9 millions générés lors du Clásico de la saison précédente, organisé au stade olympique de Montjuïc. Cette fois, plusieurs éléments expliquent l’engouement autour de la rencontre, à commencer par le retour de José Mourinho au Camp Nou sur le banc du Real Madrid. Le bon début de saison des hommes d’Hansi Flick et la rivalité entre les deux formations contribuent également à faire grimper la demande. Malgré une capacité d’accueil toujours limitée par les travaux de rénovation du stade, les dirigeants barcelonais pourraient donc enregistrer une nouvelle performance financière. Pour l’heure, aucune estimation officielle n’a été communiquée par le club, mais le rythme des ventes laisse entrevoir une soirée particulièrement lucrative pour les finances catalanes.