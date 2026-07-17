Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de France-Angleterre est connu
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@Maxppp
Pour arbitrer la finale entre l’Espagne et l’Argentine, c’est donc le Slovène Slavko Vincic qui a été choisi. Et pour diriger le match pour la troisième place entre la France et Angleterre, la FIFA a désigné un Vénézuélien. Il s’agit de Jesus Valenzuela.
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The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝— FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026
Il sera assisté de Jorge Urrego et de Tulio Moreno. Valenzuela a dirigé trois matches dans cette Coupe du Monde 2026 dont le Côte d’Ivoire-Norvège en seizièmes de finale. Il a déjà arbitré la France et l’Angleterre dans un Mondial. C’était en 2022, à l’occasion du match de poule Angleterre-Etats-Unis et du huitième de finale entre les Bleus et la Pologne.
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