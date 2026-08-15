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L’Inter Milan annonce l’arrivée de Djed Spence pour 35 M€

Par Kevin Massampu
1 min.
Djed Spence @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel : Djed Spence, qui avait annoncé son départ de Tottenham quelques minutes auparavant, s’engage officiellement à l’Inter Milan pour 35 millions d’euros. Le latéral, international anglais (14 sélections) et auteur d’une très bonne Coupe du Monde 2026, a signé pour cinq ans.

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« L’ailier anglais né en 2000 rejoint les Nerazzurri en provenance de Tottenham Hotspur dans le cadre d’un transfert définitif : Spence a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2031 », ont annoncé les champions d’Italie en titre. La saison passée, Spence avait disputé 44 rencontres avec Tottenham, s’imposant comme une solution plus que crédible dans le couloir droit, mais aussi à gauche de la défense.

Pub. le - MAJ le
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