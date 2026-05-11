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Juventus : Luciano Spalletti encense Dušan Vlahović

Par Allan Brevi
1 min.
Dušan Vlahović @Maxppp
Lecce 0-1 Juventus

Après la victoire étriquée de la Juventus sur la pelouse de Lecce (0-1), Luciano Spalletti a livré une analyse lucide du contenu proposé par son équipe. Au micro de Sky Sport, l’entraîneur italien a pointé un match à deux visages, entre phases de domination et moments de relâchement : « on domine par moments, puis on relâche un peu notre jeu. C’est comme des montagnes russes, et un match comme celui de ce soir ne peut pas se terminer sur un score de 1-0 ».

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Au-delà du contenu, Spalletti a surtout insisté sur les limites de son effectif et sur l’importance de Dušan Vlahović dans le projet turinois. « Vlahović nous a cruellement manqué, il n’y a pas d’attaquant avec de telles caractéristiques », a-t-il reconnu, avant d’évoquer un groupe largement amené à rester en place : « beaucoup de joueurs resteront, on ne peut pas en changer beaucoup. » Une manière pour le technicien de souligner à la fois la stabilité recherchée par la Juventus et la difficulté à compenser certaines absences majeures.

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