L’aveu de faiblesse du coach de Vasco sur Dimitri Payet

À 37 ans, Dimitri Payet vit ses derniers mois au sein de l’équipe de Vasco da Gama. Ces dernières semaines, la presse brésilienne est unanime : le contrat du Réunionnais, qui s’achève en mai prochain, ne sera pas prolongé. D’ailleurs, l’entraîneur de l’équipe carioca, Fábio Carille, a concédé après une défaite contre Flamengo, qu’il n’arrivait pas à trouver une place au Français pour le faire jouer aux côtés de Philippe Coutinho.

«Je ne vois toujours pas Coutinho et Payet ensemble. Le football est très intense, il y a des changements de direction tout le temps, de l’intensité, et je pense que sans le ballon, on le ressent beaucoup. À moins que je n’utilise Payet comme numéro neuf. L’un de ses meilleurs moments a été à l’Olympique de Marseille en tant que faux neuf, donc c’est très bien. Mais au milieu de terrain ou à n’importe quel autre poste avec Coutinho, pour le moment, je ne le vois pas», a-t-il déclaré dans des propos relayés par Lance!