Paris sportifs : un combi à 50 qui envoie du très lourd !

Dans quelques jours, la Coupe du monde va être au coeur de toutes les attentions. Mais avant de penser au Qatar, il y a un ultime rendez-vous ce week-end dans les clubs avec un dernier dimanche riche en matches. La rédaction vous propose un pari combiné tout chaud aux cotes alléchantes qui totalise une cote totale de 50. De quoi avoir l'assurance de remporter une grosse somme d'argent, même en cas de mise minimum. Pour rappel, sachez que le pari combiné est aujourd'hui l'option la plus intéressante et peut être la plus rentable, même en cas de mise réduite.

Et pour ce dimanche 13 novembre, voici un combi à ne pas rater avec 4 matches intéressants.

Monaco et l'OM font match nul (cote* à 3,50)

Pour ce classique du championnat de France, Monaco et l'OM entendent bien terminer au mieux cette première partie de saison. Si l'OM s'est rassuré face à l'OL lors de l'Olympico, le club phocéen s'attaque à un adversaire d'un autre calibre, l'AS Monaco. Le club de la Principauté est irrésistible depuis quelques semaines et est revenu à la hauteur de son adversaire du soir grâce à ses individualités (Golovin et Embolo notamment). Mais l'affrontement digne d'une affiche de Ligue des Champions promet d'être serré entre deux formations au niveau équivalent sur le papier. Un match nul est donc l'issue la plus plausible entre les deux formations.

Fulham et Manchester United font nul (cote* à 3,75)

S'il n'y avait pas photo entre les deux équipes ces dernières saisons en Premier League, cette saison est clairement plus disputée entre les deux équipes qui ne sont séparées que de quatre points au classement de Premier League. Manchester United va clairement mieux, mais n'a pas encore retrouvé son lustre d'antan. Quant à Fulham, le club londonien réalise des performances inattendues malgré sa courte défaite face à City (2-1) le week-end dernier. Il s'agira d'un duel de buteurs entre d'un côté Aleksandar Mitrovic et de l'autre Cristiano Ronaldo. Un match nul prolifique avec des buts de chaque côté est possible.

Nantes domine l'AC Ajaccio (cote* à 2,00)

Dans un combi, on a besoin de matches à l'issue certaine, mais à la cote sexy. C'est typiquement le cas de ce Nantes - Ajaccio. Sur courant alternatif depuis le début de saison, le FC Nantes reste sur une bonne série, notamment à domicile avec 2 victoires et un nul sur ces trois derniers matches toutes compétitions confondues. Et le tirage au sort de Ligue Europa face à la Juventus devrait permettre aux Canaris de trouver un ultime souffle pour briller devant ses supporters à la Beaujoire qui devrait faire le plein pour l'occasion. Face à Nantes, l'AC Ajaccio tentera de faire un coup, emmené notamment par un Youcef Belaili retrouvé. Mais avec 4 défaites en 7 déplacements, l'ACA devrait tomber sur un os sur les bords de l'Erdre et repartir avec zéro point. Avec une victoire cotée à 2,00 du FC Nantes, l'occasion est trop belle.

La Juventus gagne contre la Lazio Rome (cote* à 1,90)

Malgré l'élimination en Ligue des Champions, la Juventus va mieux en championnat et enchaîne les victoires (4 entre la 10e et la 13e journée). Grâce à Fagioli et Rabiot (5 buts à eux deux lors des 3 derniers matches), la Vieille Dame recolle au classement. Et la possibilité de battre l'actuel 3e de Serie A, la Lazio, est une superbe occasion pour les hommes de Massimiliano Allegri de doubler son adversaire du soir au classement. De quoi surmotiver la formation turinoise. Capable du bon et du moins bon, la Lazio, qui a perdu récemment à domicile face à la Salernitana (1-3) et au Feyenoord (0-1) devrait plier devant la bande à Moise Kean.

