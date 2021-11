OM : Jorge Sampaoli donne des nouvelles de Dimitri Payet

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de recevoir Troyes, dimanche à 20h45, pour le compte de la quinzième journée, Jorge Sampaoli est évidemment revenu sur la déconvenue marseillaise en Ligue Europa, hier soir, et cette cinglante défaite face à Galatasaray (2-4) provoquant l'élimination de l'OM. Par ailleurs, le coach argentin a donné des nouvelles de Dimitri Payet (34 ans), touché par un jet de bouteille lors du choc arrêté face à l'OL, dimanche dernier. Absent en Turquie, le maître à jouer des Olympiens devrait bel et bien faire son retour face aux Troyens.

«Avec Dimitri j'ai très peu parlé de tout ça, il faudra voir comment il est, émotionnellement parlant mais après le rapport du médecin, il est disponible. Un joueur qui a subi deux agressions, il est logiquement touché. Il faut voir comment il gère ça. Mais c'est difficile, c'est quelque chose de très personnel. C'est un moment compliqué pour lui, on va voir comment il se sent. Le match de dimanche est important, il faut rebondir, passer à autre chose. S'il se sent bien, il jouera, sinon un autre prendra sa place,» a ainsi précisé, ce vendredi, Jorge Sampaoli.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) + le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-0 de l'olympique de Marseille et tentez de remporter 1 008 € (cote à 6,30). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)