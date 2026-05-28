OM : Stéphane Richard justifie la signature de Grégory Lorenzi

L’OM vient d’officialiser la venue de Grégory Lorenzi comme directeur sportif. Il prend la suite de Medhi Benatia, en poste depuis deux ans et demi. Le Corse de 42 ans sort lui de 10 ans au Stade Brestois où il aura à peu près tout connu, de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Ce temps long, c’est justement ce qui a convaincu Stéphane Richard de lui faire confiance. Le nouveau président de l’OM a justifié ce choix auprès de L’Equipe et prévient qu’il faudra la jouer serrer sur ce mercato où «les instances de régulation nous forcent à changer de train de vie» assure-t-il.

La suite après cette publicité

«Greg est resté dix ans dans son dernier club, c’est un aspect important pour moi qui veux lancer une ère plus stable, poursuit le président marseillais. Il a montré à Brest qu’il savait construire un effectif performant avec très peu de moyens, en développant des joueurs pour leur faire prendre de la valeur. Son parcours et sa personnalité font qu’il s’est imposé rapidement comme le bon profil. Il est important de pouvoir s’appuyer sur quelqu’un de posé, très estimé dans le milieu, et qui a une connaissance très fine de la L1».