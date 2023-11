Sécurité : les exigences fortes du LOSC à l’OM

Tombeur de Monaco (2-0), Lille se déplace à Marseille à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Outre le gain des trois points qui permettrait à la formation nordiste de se rapprocher un peu plus de la tête du championnat, les Dogues ne sont pas rassurés à l’idée de devoir se rendre à l’Orange Vélodrome, compte tenu des incidents qui ont éclaté lors de la journée précédente. Pour rappel, le bus transportant l’Olympique Lyonnais a été pris pour cible par des supporters et caillassé, blessant deux membres du staff rhodanien au visage dont l’entraîneur Fabio Grosso.

Conséquence, le président du LOSC Olivier Létang souhaite obtenir des garanties du club phocéen pour s’assurer que la sécurité mise en place soit suffisante et respectée. Comme le relaye L’Equipe ce jeudi, le dirigeant lillois a fait part de ses inquiétudes à la préfète des Bouches-du-Rhône. «Je veux avoir la certitude que l’intégrité physique de notre délégation et de nos supporters soit totalement assurée. J’attends les mesures qui seront prises et l’assurance de la protection de notre délégation et de nos supporters avant de confirmer notre déplacement», a-t-il indiqué. À noter que 250 supporters lillois devraient effectuer le déplacement sur la Canebière.