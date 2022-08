Serie A : la Lazio renverse Bologne, la Fiorentina stoppé par le promu Cremonese

Ce weekend, c'est la première journée de Série A. Après les matchs de la veille, c'était au tour de la Lazio d'affronter Bologne à domicile dans le premier match de Serie A de la journée. Et les Biancocelesti ont renversé la vapeur face aux Rossoblù. C'est Marko Arnautovic qui a ouvert la marque sur penalty en première période pour Bologne (38e). La réaction des Laziali a eu lieu après la pause. D'abord par l'intermédiaire de Lorenzo de Silvestri sur un contre son camp (68e) puis ce fût au tour du capitaine de la Lazio, l'inévitable Ciro Immobile de marquer (69e). Ce résultat est inespéré pour le club de la capitale italienne quand on sait que leur a gardien Luis Maximiano a écopé d'un carton rouge dès le début du match (6e). Bologne a aussi eu le droit à son carton rouge via son défenseur Adama Soumaoro juste avant la mi-temps (45e).

Dans le deuxième rencontre de 18h30, on a assisté au premier match de Cremonese en Serie A, depuis la saison 1995/1996. En effet, le promu se déplaçait sur la pelouse de la Fiorentina. Le club toscan a fait la différence en toute fin de match. La rencontre a commencé sur les chapeaux de roues avec 2 buts dès les vingt premières minutes. Giacomo Bonaventura a ouvert le score pour la Viola (16e). David Okereke lui a répondu trois minutes plus tard (19e). Peu avant la mi-temps, Luka Jovic a mis la Fio à l'abris (34e) mais c'était sans compter sur Matteo Bianchetti (68e). Entretemps, Gonzalo Escalante a obtenu un carton rouge (43e). Cremonese pensait sans doute tenir le match nul à 10 contre 11 mais la Fiorentina s'est détachée au tout dernier moment avec un but de Ionut Radu contre son camp (90+8e).